RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16

  maxprofit написав:Ще ж є диверсифікація ! Ну, і ТАС з Монею теж у кошику, звичайно.


І Форвард?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:15

а що не так із абанкою?

можна переконатись самостійно (без всяких там помойник сайтів із вентиляторами чи народними рейтингами)

стрес-тестування

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... ater&ifg=1
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1090109110921093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Hack-Stock, kostya77, leha9111, tano, Vorlon, югин і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1555, 1556, 1557
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15560 2214158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 12:10
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6381, 6382, 6383
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63828 7957778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 12:02
Alfa_Bank
ВТБ Банк 1 ... 1410, 1411, 1412
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14110 2653589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 11:38
Nighthawk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10922)
13.11.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.