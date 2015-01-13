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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16

  maxprofit написав:Ще ж є диверсифікація ! Ну, і ТАС з Монею теж у кошику, звичайно.


І Форвард?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:15

а що не так із абанкою?

можна переконатись самостійно (без всяких там помойник сайтів із вентиляторами чи народними рейтингами)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:50

  greenozon написав:а що не так із абанкою?



Все добре, але проценти - замалі...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:20

jay2004

гляньте на забугорні банки, напр УкрСиб :)
жити можна.

а от іменні картки для КБ дійсно тимчасово переставли оформляти,
менеджер пообіцяв зателефонувати як будуть (я довго думав, треба було брати коли пропонували пару разів поспіль)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:04

Re: А-Банк

Як може збанкрутувати Ломбард? Це ж найприбудковіший легальний бізнес.
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KIM30
 
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