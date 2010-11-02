І Форвард?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:15
а що не так із абанкою?
можна переконатись самостійно (без всяких там помойник сайтів із вентиляторами чи народними рейтингами)
стрес-тестування
+50грн !
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:50
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Додано: Вів 13 лис, 2018 14:20
jay2004
гляньте на забугорні банки, напр УкрСиб
жити можна.
а от іменні картки для КБ дійсно тимчасово переставли оформляти,
менеджер пообіцяв зателефонувати як будуть (я довго думав, треба було брати коли пропонували пару разів поспіль)
+50грн !
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:04
Re: А-Банк
Як може збанкрутувати Ломбард? Це ж найприбудковіший легальний бізнес.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 23:41
Re: А-Банк
Все еще можно пополнять карты А-Банка через терминалы Приватбанка? У меня сразу выдает ошибку, что невозможно прочесть баланс карты.
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