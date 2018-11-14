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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:38
Re: А-Банк
Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:41
17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю
17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок
Никаких ньюансов.
Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську
Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31
Который? Не бачу...
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:37
В ТАС2Ю постоянный бонус +2% для депо из-под них
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:43
Из-под кого??
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