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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:38

Re: А-Банк

Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
логан1919
 
Повідомлень: 133
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:41

  логан1919 написав:Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.

17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю
17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок
Никаких ньюансов.
Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську
Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31

  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf
Ferlakur
 
Повідомлень: 2766
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:37

  Ferlakur написав:
  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf

В ТАС2Ю постоянный бонус +2% для депо из-под них :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26271
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:43

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf

В ТАС2Ю постоянный бонус +2% для депо из-под них :)

Из-под кого??
Ferlakur
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 14.10.08
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