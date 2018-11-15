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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:38

Re: А-Банк

Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:41

  логан1919 написав:Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.

17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю
17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок
Никаких ньюансов.
Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську
Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:31

  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:37

  Ferlakur написав:
  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf

В ТАС2Ю постоянный бонус +2% для депо из-под них :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:43

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю


Который? Не бачу... https://new.tascombank.ua/files/uslovia ... .2018_.pdf

В ТАС2Ю постоянный бонус +2% для депо из-под них :)

Из-под кого??
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:57

Re: А-Банк

При оформлении в тас2ю
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:41

  акет написав:Нажимаете "пополнить карту другого банка", на следующем шаге выбираете "А-банк", далее вносите деньги.

Спасибо!
  clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю
17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок
Никаких ньюансов.
Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську
Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме :(

Это все с пополнениями? Можно открыть на 20 грн и застолбить срок и ставку?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:43

  Sagittarius написав:[ Можно открыть на 20 грн и застолбить срок и ставку?


Депо под 17,75% - непополняемый.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:55

  greenozon написав:jay2004

гляньте на забугорні банки, напр УкрСиб :)
жити можна.

а от іменні картки для КБ дійсно тимчасово переставли оформляти,
менеджер пообіцяв зателефонувати як будуть (я довго думав, треба було брати коли пропонували пару разів поспіль)


позвонила знайома менеджер із АБ, повідомила що карти появились!
прийшов замовив іменну карту із фото (для КБ)
виявляється що програма дозволяла і візу і мастер, дівчата спорили між собою яка із них із КБ-ною функцією..

в кого є така КБ картка - який у вас тип?
+50грн !
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greenozon
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