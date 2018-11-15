Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
логан1919 написав:Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю 17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок Никаких ньюансов. Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме
акет написав:Нажимаете "пополнить карту другого банка", на следующем шаге выбираете "А-банк", далее вносите деньги.
Спасибо!
clientage написав:17.75% с ёжемес на год через ТАС2Ю 17.865% в ср. ёжемес на 6 мес на Новорічний у Эксима, и Виза Голд с КБ-3% в подарок Никаких ньюансов. Тупо открыть ТАС2Ю и перегнать по р2р из Шапито на Таську Тупо отсидеть в очереди и у менагера 30..40мин в Эксиме
Это все с пополнениями? Можно открыть на 20 грн и застолбить срок и ставку?
гляньте на забугорні банки, напр УкрСиб жити можна.
а от іменні картки для КБ дійсно тимчасово переставли оформляти, менеджер пообіцяв зателефонувати як будуть (я довго думав, треба було брати коли пропонували пару разів поспіль)
позвонила знайома менеджер із АБ, повідомила що карти появились! прийшов замовив іменну карту із фото (для КБ) виявляється що програма дозволяла і візу і мастер, дівчата спорили між собою яка із них із КБ-ною функцією..