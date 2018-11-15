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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22
логан1919 написав:
Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
А где Вы ТАС нашли? Кстати, Мисто даёт, только ооочень долго карточки. Ещё Укркап гляньте. Ну а что советовать? Если под фонд, то разницы нет, ложите, где удобно. Хотя можете подождать малость, чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
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Додано: Чет 15 лис, 2018 20:46
kreuz написав:
чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
Ну а де НГ-акции?
Вот УкрЭксИм задал тон... ждемс и от других подобного до 1 дек, т.е. +1пп к сёдняшним ставкам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02
kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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