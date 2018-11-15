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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22

  логан1919 написав:Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.

А где Вы ТАС нашли? Кстати, Мисто даёт, только ооочень долго карточки. Ещё Укркап гляньте. Ну а что советовать? Если под фонд, то разницы нет, ложите, где удобно. Хотя можете подождать малость, чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:46

Re: А-Банк

  kreuz написав:чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...

Ну а де НГ-акции?
Вот УкрЭксИм задал тон... ждемс и от других подобного до 1 дек, т.е. +1пп к сёдняшним ставкам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02

Re: А-Банк

  kreuz написав:А где Вы ТАС нашли?

Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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