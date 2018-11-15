Додано: Чет 15 лис, 2018 23:50

Ferlakur написав: VLADPn написав: Предложили кэшбек 5% грязными на 30 дней начиная с сегодняшнего. Карта уни полгода пылилась. До 300 гривен. Все на словах. Попробовать попользоваться что-ли??? Предложили кэшбек 5% грязными на 30 дней начиная с сегодняшнего. Карта уни полгода пылилась. До 300 гривен. Все на словах. Попробовать попользоваться что-ли???

Это на 30 дней и всё, или каждые 30 дней по (до) 300 грн? Это на 30 дней и всё, или каждые 30 дней по (до) 300 грн?

В данном случае каким-то образом выбирают и позвонку включают только на 30 суток. Мне так же из отделения с укором позвонила мадам что не пользуюсь их уни картой и пообещала 5%. Ну месяц попользовался, прошло потом еще недели три. Пишу в чат а24, типа где же обещанные деньги. Теплая поддержка задумалась, потом выдала что для кешбека нужна была другая карта с пейпасом и фото кажется за сто гривен, которую не так просто и выдают и типа кешбека не будет. (Думаю с другой программой перепутала.)Я естественно и не удивился, вечно лажа в этом ломбарде творится и даже не обиделся. Потом прошло несколько часов и вдруг зашли на эту карту уни около 190 грн от абанки с текстом ,,выплата за восстановление связи,,