|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22
логан1919 написав:
Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
А где Вы ТАС нашли? Кстати, Мисто даёт, только ооочень долго карточки. Ещё Укркап гляньте. Ну а что советовать? Если под фонд, то разницы нет, ложите, где удобно. Хотя можете подождать малость, чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:46
kreuz написав:
чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
Ну а де НГ-акции?
Вот УкрЭксИм задал тон... ждемс и от других подобного до 1 дек, т.е. +1пп к сёдняшним ставкам
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26295
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02
kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:50
Ferlakur написав: VLADPn написав:
Предложили кэшбек 5% грязными на 30 дней начиная с сегодняшнего. Карта уни полгода пылилась. До 300 гривен. Все на словах. Попробовать попользоваться что-ли???
Это на 30 дней и всё, или каждые 30 дней по (до) 300 грн?
В данном случае каким-то образом выбирают и позвонку включают только на 30 суток. Мне так же из отделения с укором позвонила мадам что не пользуюсь их уни картой и пообещала 5%. Ну месяц попользовался, прошло потом еще недели три. Пишу в чат а24, типа где же обещанные деньги. Теплая поддержка задумалась, потом выдала что для кешбека нужна была другая карта с пейпасом и фото кажется за сто гривен, которую не так просто и выдают и типа кешбека не будет. (Думаю с другой программой перепутала.)Я естественно и не удивился, вечно лажа в этом ломбарде творится и даже не обиделся. Потом прошло несколько часов и вдруг зашли на эту карту уни около 190 грн от абанки с текстом ,,выплата за восстановление связи,,
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2144
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:04
klug написав: kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Совершенно верно. 15 км и Славянск)
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|63893
|7966796
|
|
|1928
|603705
|
|
|32711
|4037179
|
Чет 15 лис, 2018 23:44
BBC
|