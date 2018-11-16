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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:59
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Скажите, а бывает тут представитель банка?
Бо здайотся, шо меня нажухали на 10 000 грн.
Ні, тут офПредів не було.
А розкажіть як Вас нажухали...якщо не секрет?
Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:09
swan forever написав: Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Скажите, а бывает тут представитель банка?
Бо здайотся, шо меня нажухали на 10 000 грн.
Ні, тут офПредів не було.
А розкажіть як Вас нажухали...якщо не секрет?
Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....
Ждите
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:16
swan forever написав:
Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....
Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:23
Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36
swan forever написав:
Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!
Всі домовленості у Вас усні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:29
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!
Всі домовленості у Вас усні?
номер заявы и чек из сундука
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Додано: Суб 17 лис, 2018 18:23
swan forever написав: Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!
Всі домовленості у Вас усні?
номер заявы и чек из сундука
Ок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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