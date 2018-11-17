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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1093109410951096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:59

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Скажите, а бывает тут представитель банка?
Бо здайотся, шо меня нажухали на 10 000 грн.

Ні, тут офПредів не було.
А розкажіть як Вас нажухали...якщо не секрет?


Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:09

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Скажите, а бывает тут представитель банка?
Бо здайотся, шо меня нажухали на 10 000 грн.

Ні, тут офПредів не було.
А розкажіть як Вас нажухали...якщо не секрет?


Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....

Ждите
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:16

  swan forever написав:Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....

Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:23

Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!
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swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:36

  swan forever написав:Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!

Всі домовленості у Вас усні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:29

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!

Всі домовленості у Вас усні?

номер заявы и чек из сундука
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:23

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Вселили надію.
Всем гран-мерси и дякую!

Всі домовленості у Вас усні?

номер заявы и чек из сундука

Ок.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:14

Якщо Вам телефонують з банку та просять назвати реквізити картки - це шахраї. Покладіть слухавку та подайте сигнал через гарячу лінію шахрайства
Цілодобовий телефон підтримки клієнтів А-Банку:

7776 (Безкоштовно з мобільних в межах України)
+380567220555 (Для дзвінків з-за кордону)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:42

  greenozon написав:Якщо Вам телефонують з банку та просять назвати реквізити картки - це шахраї. Покладіть слухавку та подайте сигнал через гарячу лінію шахрайства
Цілодобовий телефон підтримки клієнтів А-Банку:

7776 (Безкоштовно з мобільних в межах України)
+380567220555 (Для дзвінків з-за кордону)


Гадаю, на форумі, це всі знають. Такий форум, як Фінанс.юа, читають продвинуті юзери... Черговий пук в муку. :wink: Скільки будете сорити оффтопом??
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jay2004
 
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