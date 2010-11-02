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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:08

  greenozon написав:Якщо Вам телефонують з банку та просять назвати реквізити картки - це шахраї. Покладіть слухавку та подайте сигнал через гарячу лінію шахрайства
Цілодобовий телефон підтримки клієнтів А-Банку:

7776 (Безкоштовно з мобільних в межах України)
+380567220555 (Для дзвінків з-за кордону)

а поговорить :?: Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:15

сам (!) ФОНД відреагував на недавнішнє га-цо із вентилятора


http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... oi-systemy

Останніми тижнями на деяких інформаційних веб-сайтах з’явилися публікації про погіршення фінансового стану та настання неплатоспроможності окремих банків з посиланням на дані, отримані нібито від представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому, жодних звернень від цих Інтернет-ресурсів до Фонду не надходило, жодних коментарів представники Фонду з цього приводу не надавали.

Результатом подібних безвідповідальних інформаційних повідомлень є дестабілізація..........
+50грн !
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greenozon
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