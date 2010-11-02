а поговорить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:08
а поговорить
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:15
сам (!) ФОНД відреагував на недавнішнє га-цо із вентилятора
Останніми тижнями на деяких інформаційних веб-сайтах з’явилися публікації про погіршення фінансового стану та настання неплатоспроможності окремих банків з посиланням на дані, отримані нібито від представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому, жодних звернень від цих Інтернет-ресурсів до Фонду не надходило, жодних коментарів представники Фонду з цього приводу не надавали.
Результатом подібних безвідповідальних інформаційних повідомлень є дестабілізація..........
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