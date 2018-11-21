а поговорить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:08
а поговорить
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:15
сам (!) ФОНД відреагував на недавнішнє га-цо із вентилятора
Останніми тижнями на деяких інформаційних веб-сайтах з’явилися публікації про погіршення фінансового стану та настання неплатоспроможності окремих банків з посиланням на дані, отримані нібито від представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому, жодних звернень від цих Інтернет-ресурсів до Фонду не надходило, жодних коментарів представники Фонду з цього приводу не надавали.
Результатом подібних безвідповідальних інформаційних повідомлень є дестабілізація..........
+50грн !
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Додано: Сер 21 лис, 2018 03:42
а банк це кидалово вимаетельство. цей банк жеве за те що кто
я взяв кредит 5 тис. заплатив 5900 и ще остався 6 довжен. перед тим як в цему банки брати позику подумайте. а банк це вимагатели. сам я инвалид войни 2 групи. маю орден пошани и 4 мидали а ци вимагатели присилають бандитив и звонянь и угрожають. такщо люди перед тим як брати кредит в абанку подумайте. чи варто.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:49
Re: а банк це кидалово вимаетельство. цей банк жеве за те що
Це ви ще не зв'язувалися з мікрозаймами... Банки більш лояльніші.
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:35
Вам можна поспівчувати. Ставки річних більше 100%. Взяли 5000 за рік слід віддати більше 10000.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:23
Re: А-Банк
Звонили пару дней назад из Ломбарда. Слёзно уговаривали не забирать 200+110. В итоге предложили 18 с ежемесячно. На мой вопрос это индивидуальное условие, девочка после долгих увиливаний ответила - да. "Вы зря волнуйтесь, у нас очень надёжный банк"... Как говорится, без комментариев)
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:27
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Не агітую...лише рекомендую.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:52
Я знаю більш крутий випадок. Сусід взяв три тис., а заплатив 13 тис.. Тепер радий, що вже нікому не винен.
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