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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:08

  Квесторе_поверніться написав:В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.

Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2790
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Подякував: 138 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:10

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.

Як це? Більше 200к, але не більше 190к?

На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду. :)
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26402
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:19

Re: А-Банк

Итого = Разом
maxprofit
 
Повідомлень: 711
З нами з: 19.11.08
Подякував: 683 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:24

  maxprofit написав:Итого = Разом

Дякую за лікбез.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26402
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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