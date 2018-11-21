|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:08
Квесторе_поверніться написав:
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:10
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:19
Итого = Разом
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 683 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:24
maxprofit написав:
Итого = Разом
Дякую за лікбез.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb
, dirgen
, kostya77
, lel
, liliya_logical
, Stringer
, Surz
, Vorlon
, Вкладчик1234
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14618
|2721024
|
|
|64024
|7994281
|
|
|32840
|4053346
|
|