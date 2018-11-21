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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:08

  Квесторе_поверніться написав:В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.

Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:10

  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.

Як це? Більше 200к, але не більше 190к?

На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду. :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:19

Re: А-Банк

Итого = Разом
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:24

  maxprofit написав:Итого = Разом

Дякую за лікбез.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:20

  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

не получал, но сфотографировался на карту 16.11.18. Обещали позвонить когда будет готова.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:27

  Квесторе_поверніться написав:
  maxprofit написав:Итого = Разом

Дякую за лікбез.


Лікнеп!!! Семен Семеныч!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:38

  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

Мені вчора дзвонили щоб прийшов оформляти
Востаннє редагувалось KIM30 в Сер 21 лис, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:39

  KIM30 написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

Мені вчора дзвонили щоб прийшов отримувати

а сколько времени делали?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:42

  novichok написав:
  KIM30 написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

Мені вчора дзвонили щоб прийшов отримувати

а сколько времени делали?

я не вірно виразився. Оформляти!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.

Як це? Більше 200к, але не більше 190к?

На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду. :)

У меня знакомый не очень мирно с женой живет и , когда покупает очередную машину, оформляет то на своего брата, то на кума и говорит: вдруг с женой буду разводиться, не попадёт под раздел. А я спрашиваю: а если кум будет с женой разводиться? Задумался... Ушёл анализировать : ) Я к тому, что ненадежное это дело :) А так да, превышения фонда не будет.
Oktawa
 
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