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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:08
Квесторе_поверніться написав:
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
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Ferlakur
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:10
Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:19
Итого = Разом
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maxprofit
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:24
maxprofit написав:
Итого = Разом
Дякую за лікбез.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:20
Вкладчик1234 написав:
Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)
не получал, но сфотографировался на карту 16.11.18. Обещали позвонить когда будет готова.
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novichok
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:27
Квесторе_поверніться написав: maxprofit написав:
Итого = Разом
Дякую за лікбез.
Лікнеп!!! Семен Семеныч!!!
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:38
Вкладчик1234 написав:
Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)
Мені вчора дзвонили щоб прийшов оформляти
Востаннє редагувалось KIM30
в Сер 21 лис, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:39
KIM30 написав: Вкладчик1234 написав:
Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)
Мені вчора дзвонили щоб прийшов отримувати
а сколько времени делали?
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novichok
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:42
novichok написав: KIM30 написав: Вкладчик1234 написав:
Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)
Мені вчора дзвонили щоб прийшов отримувати
а сколько времени делали?
я не вірно виразився. Оформляти!
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Додано: Сер 21 лис, 2018 20:49
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці братків можна тримати більше Фонду...але не більше 190000 на імярека.
Як це? Більше 200к, але не більше 190к?
На кума, брата, свата по 190...ітого більше Фонду.
У меня знакомый не очень мирно с женой живет и , когда покупает очередную машину, оформляет то на своего брата, то на кума и говорит: вдруг с женой буду разводиться, не попадёт под раздел. А я спрашиваю: а если кум будет с женой разводиться? Задумался... Ушёл анализировать : ) Я к тому, что ненадежное это дело
А так да, превышения фонда не будет.
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