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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:02
Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:20
Да, ход мысли у вас абсолютно верный. Но, во первых при дарении необходимо согласие жены кума, во вторых, попадают под налог, т.к. нет степени родства, а вообще да, при желании можно. Но в случае с депозитами такой вариант не применим. Увы. Вообще сумма 200 тыс. давно не актуальна, сделали хотя бы 400 , а то бегать по куче банков как то не комильфо
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