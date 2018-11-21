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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:02

Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе
логан1919
 
Повідомлень: 137
З нами з: 15.01.15
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:20

  логан1919 написав:Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе

Да, ход мысли у вас абсолютно верный. Но, во первых при дарении необходимо согласие жены кума, во вторых, попадают под налог, т.к. нет степени родства, а вообще да, при желании можно. Но в случае с депозитами такой вариант не применим. Увы. Вообще сумма 200 тыс. давно не актуальна, сделали хотя бы 400 , а то бегать по куче банков как то не комильфо :)
Oktawa
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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