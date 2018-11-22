логан1919 написав:Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе
Да, ход мысли у вас абсолютно верный. Но, во первых при дарении необходимо согласие жены кума, во вторых, попадают под налог, т.к. нет степени родства, а вообще да, при желании можно. Но в случае с депозитами такой вариант не применим. Увы. Вообще сумма 200 тыс. давно не актуальна, сделали хотя бы 400 , а то бегать по куче банков как то не комильфо
swan forever написав:Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились. И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....
Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів.
Ага, Форвард спер комиссию за снятие в банкомате, которой не должно было быть, так отдавал потом больше двух месяцев. А вообще, непонятно, почему всегда банки диктуют условия: дает банк деньги в долг - банк всегда прав, и когда сам берет в долг (депозит), все равно банк всегда прав. Почему банк может нагло отжать те же 10000 тыс. на три месяца, при этом считает, что в качестве оплаты за такой несанкционированный кредит достаточно его (банка) извинений? А попробуй клиент устроить несанкционированный овердрафт на три месяца, так банк извинения клиента не устраивают, комиссии, штрафы, пени подавай.