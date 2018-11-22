Додано: Чет 22 лис, 2018 09:50

klug написав: swan forever написав: Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.

И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября.... Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....

Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів. Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів.

Ага, Форвард спер комиссию за снятие в банкомате, которой не должно было быть, так отдавал потом больше двух месяцев. А вообще, непонятно, почему всегда банки диктуют условия: дает банк деньги в долг - банк всегда прав, и когда сам берет в долг (депозит), все равно банк всегда прав. Почему банк может нагло отжать те же 10000 тыс. на три месяца, при этом считает, что в качестве оплаты за такой несанкционированный кредит достаточно его (банка) извинений? А попробуй клиент устроить несанкционированный овердрафт на три месяца, так банк извинения клиента не устраивают, комиссии, штрафы, пени подавай.