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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:02

Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:20

  логан1919 написав:Oktawa, В таком случае, кум покупает и делает на знакомого дарственную. И уже не делится при разводе

Да, ход мысли у вас абсолютно верный. Но, во первых при дарении необходимо согласие жены кума, во вторых, попадают под налог, т.к. нет степени родства, а вообще да, при желании можно. Но в случае с депозитами такой вариант не применим. Увы. Вообще сумма 200 тыс. давно не актуальна, сделали хотя бы 400 , а то бегать по куче банков как то не комильфо :)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:50

  klug написав:
  swan forever написав:Снимал денги из сундука примата. Сундук пошелестел купюрами, но денег не выдал - высветилась надпись о технической ошибке и отказе в выдаче наличных. Выехала карта А-Банка и одновременно выполз чек, шо мне выдали денги. Звонок на горячку сделал и зашёл в отделение - пообещали решить в течении трёх дней, но воз и ныне там. В горячке теперь говорят "ждите", в примате просто отморозились.
И шо теперь делать? Инцидент был 8-го ноября....

Все правильно зробили. Примат з вами розмовляти не буде, бо ви не його клієнт. Теоретично розбірки можуть тривати до 90-днів, зазвичай гроші повертають впродовж 2-4 тижнів.

Ага, Форвард спер комиссию за снятие в банкомате, которой не должно было быть, так отдавал потом больше двух месяцев. А вообще, непонятно, почему всегда банки диктуют условия: дает банк деньги в долг - банк всегда прав, и когда сам берет в долг (депозит), все равно банк всегда прав. Почему банк может нагло отжать те же 10000 тыс. на три месяца, при этом считает, что в качестве оплаты за такой несанкционированный кредит достаточно его (банка) извинений? А попробуй клиент устроить несанкционированный овердрафт на три месяца, так банк извинения клиента не устраивают, комиссии, штрафы, пени подавай.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:52

За покупки в украинских инет-магазинах (техника,одежда) - дают кешбек ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:00

  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

не получал, но сфотографировался на карту 16.11.18. Обещали позвонить когда будет готова.

А какие условия по этой карте? Есть где-то тарифы? Не могу найти на сайте. И сколько обещают кэшбек и на какие товары?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15

  candidat написав:
  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

не получал, но сфотографировался на карту 16.11.18. Обещали позвонить когда будет готова.

А какие условия по этой карте? Есть где-то тарифы? Не могу найти на сайте. И сколько обещают кэшбек и на какие товары?

Полистайте эту ветку взад. Где-то с июля. Тут есть абсолютно все ответы на ваши вопросы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:16

АБанка (по образу і подобію Привата) почала слати емейли
отримав 1ий :) -

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:13

  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже получал кешбечную кредитку после "приостановки выдачи"? (В недавнее время)

не получал, но сфотографировался на карту 16.11.18. Обещали позвонить когда будет готова.

Вчера сфоткался тоже. Обещали в течении 10 раб. дней.
А как вообще на практике? Кто раньше получал? В какие приблизительно сроки делают?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:39

Re: А-Банк

  arkavs написав:Вчера сфоткался тоже. Обещали в течении 10 раб. дней.


Уже процесс пошел - звонок из отделения - приходите за картой с кашбеком.
Хоть завтра . Безкоштовно.
Но оговорка - действует, пока действует депозит.
Только на отделение, бо будут фоткать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:32

  Goodman написав:Но оговорка - действует, пока действует депозит.

Такой баскетбол нам не нужен
mustbe
 
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