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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:48
Re: А-Банк
Що за кредитка з кешбеком? Де можна про неї взнати?
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:41
Re: А-Банк
Чё это ломбарт возбудился и увеличил лимит с 4 000 сразу до 50 000 без моего запроса?
Где бы их теперь провертеть шоб без дела не лежали...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 06:24
Re: А-Банк
И мне с 30 до 50. Хотя до этого раз десять просил и не давали.
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