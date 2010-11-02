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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:48
Що за кредитка з кешбеком? Де можна про неї взнати?
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tarasum
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Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54
tarasum написав:
Що за кредитка з кешбеком? Де можна про неї взнати?
Здесь, на ветке.
Если коротко, то открываете депозит минимум 25 т. на пол года год, идете в отделение оформляете именную карту с фото. Условия кредитки скопированы с МоноБанка. На сайте инфы почему то нет.
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novichok
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:41
Чё это ломбарт возбудился и увеличил лимит с 4 000 сразу до 50 000 без моего запроса?
Где бы их теперь провертеть шоб без дела не лежали...
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Alex2007
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 06:24
И мне с 30 до 50. Хотя до этого раз десять просил и не давали.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:16
Не проходят платежи с карты на карту через А-24. У всех так?
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varlo
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:52
Не открывается депозит через А-24. Кто-нибудь пробовал в ближайшее время открыть через А-24 или у меня одной такая проблема?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:57
зранку платежі ходили і депо відкривалися
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wolt450
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