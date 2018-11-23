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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:48

Re: А-Банк

Що за кредитка з кешбеком? Де можна про неї взнати?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:54

  tarasum написав:Що за кредитка з кешбеком? Де можна про неї взнати?

Здесь, на ветке.
Если коротко, то открываете депозит минимум 25 т. на пол года год, идете в отделение оформляете именную карту с фото. Условия кредитки скопированы с МоноБанка. На сайте инфы почему то нет.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:41

Re: А-Банк

Чё это ломбарт возбудился и увеличил лимит с 4 000 сразу до 50 000 без моего запроса? :roll:
Где бы их теперь провертеть шоб без дела не лежали... :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 06:24

Re: А-Банк

И мне с 30 до 50. Хотя до этого раз десять просил и не давали.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:16

Re: А-Банк

Не проходят платежи с карты на карту через А-24. У всех так?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:52

Re: А-Банк

Не открывается депозит через А-24. Кто-нибудь пробовал в ближайшее время открыть через А-24 или у меня одной такая проблема?
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:57

Re: А-Банк

зранку платежі ходили і депо відкривалися
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:48

  Oktawa написав:Не открывается депозит через А-24. Кто-нибудь пробовал в ближайшее время открыть через А-24 или у меня одной такая проблема?

Уже заработало, видимо сбой какой-то был временный.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:56

Re: А-Банк

Переводы до сих по не работают. Бракует на Приват.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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