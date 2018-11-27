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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:15
Re: А-Банк
Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16
Хорошо, что сегодня не разместился
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:39
17% - малувато буде.
Швейцари Львівскі дають 17%.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:57
даже завтра, а смысл? Сейчас только 18 с ежемесячным актуально. Я в тасю под 17.75 залил почти фонд. Через месяц закончится в меге, подружусь с симой. Там 17.86 на полгода, если не ошибаюсь..
Востаннє редагувалось логан1919 в Сер 28 лис, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:59
Немножко гривнушки "на хлебушек" нужно где-то мариновать. Ставки везде плюс-минус одинаковые, но тут расчитываю на кредитку с кешбеком, что даст профита больше, чем депо у конкурентов.
Без кешбечной кредитки - и ноги моей тут не было бы (по нынешним ставкам)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:03
Лідер Фарс 14,5% + бонус 3,8% (4,3% для >55 років). Рік. Виплата % щомісячно. Виплата бонусу 4 траншами.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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