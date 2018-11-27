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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:15

Re: А-Банк

Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16

  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.

Хорошо, что сегодня не разместился :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:39

  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.

17% - малувато буде.
Швейцари Львівскі дають 17%. :)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:57

  Вкладчик1234 написав:
  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.

Хорошо, что сегодня не разместился :)
даже завтра, а смысл? Сейчас только 18 с ежемесячным актуально. Я в тасю под 17.75 залил под фонд.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:59

  логан1919 написав:даже завтра, а смысл? Сейчас только 18 с ежемесячным актуально. Я в тасю под 17.75 залил под фонд.

Немножко гривнушки "на хлебушек" нужно где-то мариновать. Ставки везде плюс-минус одинаковые, но тут расчитываю на кредитку с кешбеком, что даст профита больше, чем депо у конкурентов.

Без кешбечной кредитки - и ноги моей тут не было бы (по нынешним ставкам)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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