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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:15
Re: А-Банк
Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16
Хорошо, что сегодня не разместился
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:39
17% - малувато буде.
Швейцари Львівскі дають 17%.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:57
даже завтра, а смысл? Сейчас только 18 с ежемесячным актуально. Я в тасю под 17.75 залил почти фонд. Через месяц закончится в меге, подружусь с симой. Там 17.86 на полгода, если не ошибаюсь..
Востаннє редагувалось логан1919 в Сер 28 лис, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:59
Немножко гривнушки "на хлебушек" нужно где-то мариновать. Ставки везде плюс-минус одинаковые, но тут расчитываю на кредитку с кешбеком, что даст профита больше, чем депо у конкурентов.
Без кешбечной кредитки - и ноги моей тут не было бы (по нынешним ставкам)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:03
Лідер Фарс 14,5% + бонус 3,8% (4,3% для >55 років). Рік. Виплата % щомісячно. Виплата бонусу 4 траншами.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:08
а как вы рассчитывали профит, если не секрет? Какие суммы нужно крутить через кредитку, чтобы было в итоге "интересней" чем у других?
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:30
Re: А-Банк
Например, вы разместили депо на 25К под 17% с ежемес. и получили кредитку с КБ-3% и лимитом на КБ до 500грн/мес.
Т.е. получив весь КБ в мес. вы получите профит:
(25000*17%/12 + 500) ~ 687грн чистыми или ~41%!! (грязными)
Шобы заполучить при КБ-3% 500грн нуна потратить порядка 16500грн/мес
Более реально выглядит оборот по карте порядка 5000грн, т.е. КБ = 150грн, т.е. профит от депо+КБ рисуется порядка 24,2%
ПС. Здесь еще не учтены особенности грейс-периода кредитки, который в первом приближении приносит за каждые 30дн грейса +0.8..1пп профита при страховом депо от 10%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:35
Рассчитываю на траты в 16666грн по категории с 3% кешбека грязными (если не переиграют).
Что даст около 400грн чистыми. Помимо процентов по депо.
Ни один конкурент не даёт такой прирост, с 25к грн депозита
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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