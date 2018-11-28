Додано: Сер 28 лис, 2018 20:30

логан1919 написав: а как вы рассчитывали профит, если не секрет? Какие суммы нужно крутить через кредитку, чтобы было в итоге "интересней" чем у других? а как вы рассчитывали профит, если не секрет? Какие суммы нужно крутить через кредитку, чтобы было в итоге "интересней" чем у других?

Например, вы разместили депо на 25К под 17% с ежемес. и получили кредитку с КБ-3% и лимитом на КБ до 500грн/мес.Т.е. получив весь КБ в мес. вы получите профит:(25000*17%/12 + 500) ~ 687грн чистыми или ~41%!! (грязными)Шобы заполучить при КБ-3% 500грн нуна потратить порядка 16500грн/месБолее реально выглядит оборот по карте порядка 5000грн, т.е. КБ = 150грн, т.е. профит от депо+КБ рисуется порядка 24,2%ПС. Здесь еще не учтены особенности грейс-периода кредитки, который в первом приближении приносит за каждые 30дн грейса +0.8..1пп профита при страховом депо от 10%