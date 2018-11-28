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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
морда
 
Повідомлень: 799
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:57

  морда написав:может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей


WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8503
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:59

  морда написав:может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей

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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
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  #<1 ... 1099110011011102
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