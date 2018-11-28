может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51
может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:57
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:59
В СМС залишок не приходить?
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