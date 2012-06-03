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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:57

  морда написав:может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей


WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:59

  морда написав:может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей

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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:41

ну скажет кц банальность- патамуша банкомат чужой и шо?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:58

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Немножко гривнушки "на хлебушек" нужно где-то мариновать. Ставки везде плюс-минус одинаковые, но тут расчитываю на кредитку с кешбеком, что даст профита больше, чем депо у конкурентов.

Без кешбечной кредитки - и ноги моей тут не было бы (по нынешним ставкам)

главное только, чтобы они этот кешбек не отменили в ближайшее время...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:27

Re: А-Банк

velvet написав:главное только, чтобы они этот кешбек не отменили в ближайшее время...

За умовами до 31.08.2019 діє. Не думаю, що раніше відмінять.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:54

  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.


Виходить 16,5-16,8-17 %% на 3-6-12 місяців. :!:
Вельми непогано.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42

хто із знаючих підкаже - за авто-прологнацію довгих депо (6, 12 міс) банк ще накидає +1?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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