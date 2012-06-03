может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51
может кто знает ?..
снимаю кеш в атм привата.. в чеке перестал указываться остаток (доступно)
позвонил в приват - отослали в а-банк
а-банк отвечает - вопросы к владельцу атм..
решил я из этого порочного круга выйти - и спросить здесь у знающих людей
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:57
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:59
В СМС залишок не приходить?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:58
Re: А-Банк
главное только, чтобы они этот кешбек не отменили в ближайшее время...
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:27
Re: А-Банк
За умовами до 31.08.2019 діє. Не думаю, що раніше відмінять.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:54
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42
хто із знаючих підкаже - за авто-прологнацію довгих депо (6, 12 міс) банк ще накидає +1?
+50грн !
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