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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:27
maxprofit написав: vanok написав:
Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.
Виходить 16,5-16,8-17 %% на 3-6-12 місяців.
Вельми непогано.
Откуда 1% берется?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:33
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.https://a-bank.com.ua/deposits
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45
Інкогніто написав:
greenozon написав:хто із знаючих підкаже - за авто-прологнацію довгих депо (6, 12 міс) банк ще накидає +1?
Так, тиждень назад автолонгував
Всього получилось - 17 чи 18%?
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