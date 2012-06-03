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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:27

  maxprofit написав:
  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.


Виходить 16,5-16,8-17 %% на 3-6-12 місяців. :!:
Вельми непогано.

Откуда 1% берется?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:33

Re: А-Банк

З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.
https://a-bank.com.ua/deposits
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45

  Інкогніто написав:
greenozon написав:хто із знаючих підкаже - за авто-прологнацію довгих депо (6, 12 міс) банк ще накидає +1?
Так, тиждень назад автолонгував


Всього получилось - 17 чи 18%?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:44

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Всього получилось - 17 чи 18%?


звичайний - макс 17% в рік
якщо автолонгація - знаючі от щойно підвердили +1 => 18% річний депо виходить.

враховуючи дозвіл АБ поповнювати на б-я суму (грн),
є сенс садити і доглядати дворянський сад! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:58

Re: А-Банк

базовая ставка на 12 мес - 16. для вновь открываемых +1% и для пролонгированных +1% к базовой, т.е. 16+1=17%
andreyiskra
 
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