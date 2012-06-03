Откуда 1% берется?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:27
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:33
Re: А-Банк
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45
Всього получилось - 17 чи 18%?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:44
Re: А-Банк
звичайний - макс 17% в рік
якщо автолонгація - знаючі от щойно підвердили +1 => 18% річний депо виходить.
враховуючи дозвіл АБ поповнювати на б-я суму (грн),
є сенс садити і доглядати дворянський сад!
+50грн !
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:58
Re: А-Банк
базовая ставка на 12 мес - 16. для вновь открываемых +1% и для пролонгированных +1% к базовой, т.е. 16+1=17%
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31
Шо, знову деза?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:36
Ні, черговий пук в муку...
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:41
Re: А-Банк
Любой пук принимается от лености.
Заходим в А-24 - предварительно начинаем открывать депо - ставка 16
Шаг 2 - подтвердить открытие - смотрим - там уже 17%
Все , все что нужно знать.
Т1льки не л1нуватися. ))))))))))))))))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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