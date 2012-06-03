RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:27

  maxprofit написав:
  vanok написав:Завтра повышение ставок на 12 мес на 0.5% предположительно, может и больше.


Виходить 16,5-16,8-17 %% на 3-6-12 місяців. :!:
Вельми непогано.

Откуда 1% берется?
andreyiskra
 
Повідомлень: 612
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:33

Re: А-Банк

З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.
https://a-bank.com.ua/deposits
maxprofit
 
Повідомлень: 720
З нами з: 19.11.08
Подякував: 700 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:45

  Інкогніто написав:
greenozon написав:хто із знаючих підкаже - за авто-прологнацію довгих депо (6, 12 міс) банк ще накидає +1?
Так, тиждень назад автолонгував


Всього получилось - 17 чи 18%?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:44

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Всього получилось - 17 чи 18%?


звичайний - макс 17% в рік
якщо автолонгація - знаючі от щойно підвердили +1 => 18% річний депо виходить.

враховуючи дозвіл АБ поповнювати на б-я суму (грн),
є сенс садити і доглядати дворянський сад! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:58

Re: А-Банк

базовая ставка на 12 мес - 16. для вновь открываемых +1% и для пролонгированных +1% к базовой, т.е. 16+1=17%
andreyiskra
 
Повідомлень: 612
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:31

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Всього получилось - 17 чи 18%?


звичайний - макс 17% в рік
якщо автолонгація - знаючі от щойно підвердили +1 => 18% річний депо виходить.

враховуючи дозвіл АБ поповнювати на б-я суму (грн),
є сенс садити і доглядати дворянський сад! :)

Шо, знову деза? :mrgreen:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:36

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  jay2004 написав:Всього получилось - 17 чи 18%?


звичайний - макс 17% в рік
якщо автолонгація - знаючі от щойно підвердили +1 => 18% річний депо виходить.

враховуючи дозвіл АБ поповнювати на б-я суму (грн),
є сенс садити і доглядати дворянський сад! :)

Шо, знову деза? :mrgreen:


Ні, черговий пук в муку... :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:41

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Ні, черговий пук в муку...


Любой пук принимается от лености.
Заходим в А-24 - предварительно начинаем открывать депо - ставка 16
Шаг 2 - подтвердить открытие - смотрим - там уже 17%
Все , все что нужно знать.
Т1льки не л1нуватися. :-)))))))))))))))))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 23.11.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:21

jay2004
Квесторе_поверніться

і де такі бабаї беруться :)

пукайте с свою муку далі гаспада
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:50

Re: А-Банк

Форумчани мають сумніви щодо 18 %, про 17 % не потрібно доводити
  greenozon написав:18% річний депо виходить
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1101110211031104>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ivanhoe, lel, liliya_logical, MASolomko, novichok, sergey_zolotar, Surz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
441 53267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 19:45
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3292, 3293, 3294
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32936 4062836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 19:35
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6424, 6425, 6426
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64252 8019386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 19:03
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10613)
29.11.2018 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.