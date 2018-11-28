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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:55

  Ой+ написав:Форумчани мають сумніви щодо 18 %, про 17 % не потрібно доводити
  greenozon написав:18% річний депо виходить

Саме так...балабол...і ігнорить ...
А слід би було вибачитись і виправити дезу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:58

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ

Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05

  хуторянка написав:Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:

Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
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  #<1 ... 1101110211031104
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