RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:55

  Ой+ написав:Форумчани мають сумніви щодо 18 %, про 17 % не потрібно доводити
  greenozon написав:18% річний депо виходить

Саме так...балабол...і ігнорить ...
А слід би було вибачитись і виправити дезу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:58

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ

Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05

  хуторянка написав:Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:

Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26590
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:11

  Квесторе_поверніться написав:Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.

это да, но за две гривны можно сыграть
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:31

Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1101110211031104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Google Feedfetcher, Oktawa, КУБ, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
164 35126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 22:01
clientage
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
441 53307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 19:45
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3292, 3293, 3294
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32936 4062936
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 19:35
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11035)
29.11.2018 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.