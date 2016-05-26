Саме так...балабол...і ігнорить ...
А слід би було вибачитись і виправити дезу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:55
Саме так...балабол...і ігнорить ...
А слід би було вибачитись і виправити дезу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:58
САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ
Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был
могут фокус и с гривасём повторить
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05
Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:11
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:31
Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:23
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