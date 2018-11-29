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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:58

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ

Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05

  хуторянка написав:Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:

Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:11

  Квесторе_поверніться написав:Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.

это да, но за две гривны можно сыграть
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:31

Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:23

  novichok написав:Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.

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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:39

А глюк и ныне там

  octopus написав:Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).

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Так вообще отучат платить их Универсалкой (Виза) в Интернете ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:10

подскажите плиз, как за недорого перевести р2р на карту а банка с карты другого банка
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:45

тарасов
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Квесторе_поверніться

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