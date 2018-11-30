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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:58
Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком.
Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был
могут фокус и с гривасём повторить
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:05
хуторянка написав:
Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком.
Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был
могут фокус и с гривасём повторить
Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:11
Квесторе_поверніться написав:
Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.
это да, но за две гривны можно сыграть
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novichok
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:31
Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.
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novichok
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:10
подскажите плиз, как за недорого перевести р2р на карту а банка с карты другого банка
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тарасов
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:45
тарасов
monobank, tas2u.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 01 гру, 2018 18:49
Flamingo написав: novichok написав:
Выложите, пожалуйста, у кого есть категории и процент кеш Бека, а-банки за ноябрь.
Ловите...
А можете теперь за декабрь для сравнения? Спасибо
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novichok
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