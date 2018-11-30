Не не одинаково. Скрин кинуть не могу, но поменялось следующее:
- исчезли "красота и здоровье",
- появились "путешествия" за 2%.
- снизили % по "развлечениям и спорту" с 5 до4%
- повысили % по "Животным" с 10 до 20%
Остальное без изменений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:35
Не не одинаково. Скрин кинуть не могу, но поменялось следующее:
- исчезли "красота и здоровье",
- появились "путешествия" за 2%.
- снизили % по "развлечениям и спорту" с 5 до4%
- повысили % по "Животным" с 10 до 20%
Остальное без изменений
|