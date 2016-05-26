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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1102110311041105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:35

  proftpd66 написав:
  novichok написав:
  Flamingo написав:

Ловите...
А можете теперь за декабрь для сравнения? Спасибо


присоединяюсь.

Но думаю что одинаково за всё.

Не не одинаково. Скрин кинуть не могу, но поменялось следующее:
- исчезли "красота и здоровье",
- появились "путешествия" за 2%.
- снизили % по "развлечениям и спорту" с 5 до4%
- повысили % по "Животным" с 10 до 20%
Остальное без изменений
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27

А по книжках тут бувають варіанти? Моня зовсім перестав турбуватися про інтелектуальний розвиток своїх клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:28

Ловите (дубль 2) Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:28

klug
10% на грудень.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:35

Flamingo благодарю
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:49

Непоганий варіант, дякую. Сподіваюсь вони не махлюють як Моня з великими закордонними книжковими ритейлерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 07:48

  klug написав:Непоганий варіант, дякую. Сподіваюсь вони не махлюють як Моня з великими закордонними книжковими ритейлерами.

Прошу прощения, но если мне не изменяет память, в этой ветке кто-то писал, что по забугорным транзакциям абанка кишмишу не наливает. Так что поамазонить с ними вряд-ли удастся
Flamingo
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