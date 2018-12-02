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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27

А по книжках тут бувають варіанти? Моня зовсім перестав турбуватися про інтелектуальний розвиток своїх клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:28

Ловите (дубль 2) Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:28

klug
10% на грудень.
V2
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Повідомлень: 5542
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Подякував: 214 раз.
Подякували: 845 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:35

Flamingo благодарю
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:49

Непоганий варіант, дякую. Сподіваюсь вони не махлюють як Моня з великими закордонними книжковими ритейлерами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 07:48

  klug написав:Непоганий варіант, дякую. Сподіваюсь вони не махлюють як Моня з великими закордонними книжковими ритейлерами.

Прошу прощения, но если мне не изменяет память, в этой ветке кто-то писал, что по забугорным транзакциям абанка кишмишу не наливает. Так что поамазонить с ними вряд-ли удастся
Flamingo
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Повідомлень: 1053
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Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:10

Re: А-Банк

На супермаркети не було кишмишу за бугром. Моня паралельно все нарахувала
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wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:34

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:Можливо було б і знову зайти як би не -Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua
помню "ван доллар" в месяц был :mrgreen:
могут фокус и с гривасём повторить :?:

Братки вони такі...враз можуть поповнення деполюдям перекрити.

Для банок деполюдей не шанувати, собі дорожче виходить. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:10

Доброго времени суток! Что-то я все пропустил а эти категории по кэшбеку где выбирать в мобильном приложении или где ткните пожалуйста
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:19

  Diablo1977 написав:Доброго времени суток! Что-то я все пропустил а эти категории по кэшбеку где выбирать в мобильном приложении или где ткните пожалуйста

Карту нову (Уні) банки маєте?
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Квесторе_поверніться
 
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