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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:24
Да карта уни есть, недавно - недели две назад поменял, так как срок действия закончился так в отделении ничего не говорили
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:32
То не та карта...то спеціальна Уні за 25000 на депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:35
Re: А-Банк
карта должна называться не просто уни, а "Универсальная GOLD CHIP PayPass"
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