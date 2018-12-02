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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:24

Да карта уни есть, недавно - недели две назад поменял, так как срок действия закончился так в отделении ничего не говорили :(
Diablo1977
 
Повідомлень: 284
З нами з: 05.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:32

  Diablo1977 написав:Да карта уни есть, недавно - недели две назад поменял, так как срок действия закончился так в отделении ничего не говорили :(

То не та карта...то спеціальна Уні за 25000 на депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26643
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:35

Re: А-Банк

карта должна называться не просто уни, а "Универсальная GOLD CHIP PayPass"
Flamingo
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Повідомлень: 1053
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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  #<1 ... 1103110411051106
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