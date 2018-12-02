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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:24
Да карта уни есть, недавно - недели две назад поменял, так как срок действия закончился так в отделении ничего не говорили
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:32
То не та карта...то спеціальна Уні за 25000 на депо.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:35
Re: А-Банк
карта должна называться не просто уни, а "Универсальная GOLD CHIP PayPass"
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:41
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:50
так вроде есть а карты нет Вернее карта голд есть но она даже без чипа
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:54
Мне вот другое не понятно,что у манагера рот болит так ,что сказать тяжело было? Добавь 25 тыков и возьми "нормальную "
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:06
Да втирала мне про а24 на андроиде - типа поставь, новую карту дала - говорит обязательно надо с нее пополнить телефон, депозит открывать лучше в отделении - типа что вам трудно зато договор будет, при этом про такую карту ни слова и ни слова что если в отделении офомлю депо то и закрывать только в отделении.
Я ее внимательно выслушал - а24 на телефон не поставил, с карты телефон не пополнил ну и т.д.
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