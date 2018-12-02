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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10
Diablo1977 написав:
То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?
Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:17
Diablo1977 написав:
То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
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vanok
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:29
vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Серьёзно, так просто?
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Vorlon
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:47
Vorlon написав: vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Серьёзно, так просто?
Сам не делал (религия не позволяет пока)) да и была возможность +25т сделать), но как я понял да, выпуск карты с чипом и фото открывает путь к заветной коробочке в приложении.
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vanok
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