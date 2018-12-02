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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10

  Diablo1977 написав:То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?

Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:17

  Diablo1977 написав:То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?

или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:29

  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.

Серьёзно, так просто? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:47

  Vorlon написав:
  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.

Серьёзно, так просто? :shock:

Сам не делал (религия не позволяет пока)) да и была возможность +25т сделать), но как я понял да, выпуск карты с чипом и фото открывает путь к заветной коробочке в приложении.
vanok
 
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  #<1 ... 1104110511061107
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