RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10

  Diablo1977 написав:То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?

Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6652
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4381 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:17

  Diablo1977 написав:То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?

или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
vanok
 
Повідомлень: 211
З нами з: 12.02.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:29

  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.

Серьёзно, так просто? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 6172
З нами з: 14.06.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:47

  Vorlon написав:
  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.

Серьёзно, так просто? :shock:

Сам не делал (религия не позволяет пока)) да и была возможность +25т сделать), но как я понял да, выпуск карты с чипом и фото открывает путь к заветной коробочке в приложении.
vanok
 
Повідомлень: 211
З нами з: 12.02.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:30

Re: А-Банк

  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.


Це якась нова інформація, раніше пропонували цю блатну карту лише через 25К+ депошку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:42

  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.

Деза
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 900
З нами з: 27.12.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:44

  greenozon написав:
  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.


Це якась нова інформація, раніше пропонували цю блатну карту лише через 25К+ депошку

Не только. Если не ошибаюсь - карту можно получить если заплатить через них коммуналку не помню на сколько (кажись тысяч на 10). И было еще какое-то одно условие получени. Уже не помню какое. А за 100 грн. - ИМХО - чёс :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:05

Flamingo 3 месяца прокатывать по 50 тык :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 29.11.16
Подякував: 185 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:10

  vanok написав:или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
У меня такая - именная Универсалка с чипом и фото, но без кэшбэка (за 100 грн.). Не вводите людей в заблуждение.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3568
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:46

Re: А-Банк

Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.
temjap4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1104110511061107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: acsir, casper12, Flamingo, Google Feedfetcher, liliya_logical, Surz, Vint, WachtAmRhein, Кочевник, Фантом і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3296, 3297, 3298
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32970 4067600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 21:12
Квесторе_поверніться
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 25, 26, 27
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
266 49612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 20:59
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 604, 605, 606
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6050 1436218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 20:40
korovas2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.