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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10
Diablo1977 написав:
То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?
Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:17
Diablo1977 написав:
То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
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vanok
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:29
vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Серьёзно, так просто?
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Vorlon
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Додано: Пон 03 гру, 2018 09:47
Vorlon написав: vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Серьёзно, так просто?
Сам не делал (религия не позволяет пока)) да и была возможность +25т сделать), но как я понял да, выпуск карты с чипом и фото открывает путь к заветной коробочке в приложении.
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vanok
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:30
vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Це якась нова інформація, раніше пропонували цю блатну карту лише через 25К+ депошку
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:42
vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
Деза
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:05
Flamingo
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Додано: Пон 03 гру, 2018 18:10
vanok написав:
или просто заплатить 100 за выпуск такой карты.
У меня такая - именная Универсалка с чипом и фото, но без кэшбэка (за 100 грн.). Не вводите людей в заблуждение.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:46
Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.
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