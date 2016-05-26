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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:39
Условия карты с кэшбеком
Подскажите, пожалуйста, какие тарифы у карты с кэшбеком: она кредитная или дебетная, сколько стоит обслуживание (20 грн/мес), есть ли страховки, сколько категорий можно выбрать, процент грязный или чистый? На сайте, к сожалению, этой информации не нашел
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:55
p2p-переводы учитываются?
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:59
Для членов голд-клуба - карта бесплатна. Тарифы как у обычной уни. Страховок нет. На месяц можно выбрать 2 категории из предложенных 10. Процент грязный. Вся эта информация есть в этой ветке. Но я понимаю - искать и читать - лень
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:00
Ну а сами как думаете-то? Имелся в виду оборот по расчетам за товары и услуги в ТСС
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