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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1105110611071108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:39

Условия карты с кэшбеком

Подскажите, пожалуйста, какие тарифы у карты с кэшбеком: она кредитная или дебетная, сколько стоит обслуживание (20 грн/мес), есть ли страховки, сколько категорий можно выбрать, процент грязный или чистый? На сайте, к сожалению, этой информации не нашел
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:55

  temjap4 написав:Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.


p2p-переводы учитываются?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:59

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, какие тарифы у карты с кэшбеком: она кредитная или дебетная, сколько стоит обслуживание (20 грн/мес), есть ли страховки, сколько категорий можно выбрать, процент грязный или чистый? На сайте, к сожалению, этой информации не нашел

Для членов голд-клуба - карта бесплатна. Тарифы как у обычной уни. Страховок нет. На месяц можно выбрать 2 категории из предложенных 10. Процент грязный. Вся эта информация есть в этой ветке. Но я понимаю - искать и читать - лень ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:00

  Kevin написав:
  temjap4 написав:Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.


p2p-переводы учитываются?

Ну а сами как думаете-то? :wink: Имелся в виду оборот по расчетам за товары и услуги в ТСС
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:47

Flamingo
А если не член голдклуба, то карта платная?
И еще вопрос к тем, кто пользуется этой картой с августа, - был ли когда-нибудь ремонт в списке предлагаемых категорий кэшбэка?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:51

  serzh написав:А если не член голдклуба, то карта платная?

Так вы автоматически им становитесь при размещение депозита в таком размере :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:36

  serzh написав:был ли когда-нибудь ремонт в списке предлагаемых категорий кэшбэка?

У абанка в условиях и правилах программы кэшбека категории "ремонт" нету в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11

  Вкладчик1234 написав:
  Diablo1977 написав:То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?

Да

Не совсем. И тогда вы сможете сделать попытку ее заказать. Недавно жаловались, что заказы временно не принимаются. Лучше уточните в отделении перед открытием депо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39

Re: А-Банк

  ol_zy написав:Не совсем. И тогда вы сможете сделать попытку ее заказать. Недавно жаловались, что заказы временно не принимаются. Лучше уточните в отделении перед открытием депо.

Уже все наладили. Правда карта изготавливается довольно долго - две недели, но уже процесс наладили
Flamingo
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  #<1 ... 1105110611071108
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