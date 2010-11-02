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А-Банк
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:39
Подскажите, пожалуйста, какие тарифы у карты с кэшбеком: она кредитная или дебетная, сколько стоит обслуживание (20 грн/мес), есть ли страховки, сколько категорий можно выбрать, процент грязный или чистый? На сайте, к сожалению, этой информации не нашел
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:55
temjap4 написав:
Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.
p2p-переводы учитываются?
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Kevin
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Додано: Пон 03 гру, 2018 23:00
Kevin написав: temjap4 написав:
Условия для получения карты с кэшбеком:
- открытие депозита на 6-12 мес. на сумму от 25 тыс. грн. начиная с 01.07.2018
- среднемесячные траты на коммунальные расходы в размере 10 тыс. грн., три месяца подряд.
- среднемесячный оборот по картам в 50 тыс. грн., три месяца подряд.
p2p-переводы учитываются?
Ну а сами как думаете-то?
Имелся в виду оборот по расчетам за товары и услуги в ТСС
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Flamingo
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:47
Flamingo
А если не член голдклуба, то карта платная?
И еще вопрос к тем, кто пользуется этой картой с августа, - был ли когда-нибудь ремонт в списке предлагаемых категорий кэшбэка?
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serzh
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:51
serzh написав:
А если не член голдклуба, то карта платная?
Так вы автоматически им становитесь при размещение депозита в таком размере
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:36
serzh написав:
был ли когда-нибудь ремонт в списке предлагаемых категорий кэшбэка?
У абанка в условиях и правилах программы кэшбека категории "ремонт" нету в принципе
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Flamingo
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:11
Вкладчик1234 написав: Diablo1977 написав:
То есть если я правильно понял надо сейчас занести на полугодовое депо 25к и тогда можно получить такую карту?
Да
Не совсем. И тогда вы сможете сделать попытку ее заказать. Недавно жаловались, что заказы временно не принимаются. Лучше уточните в отделении перед открытием депо.
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ol_zy
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:39
ol_zy написав:
Не совсем. И тогда вы сможете сделать попытку ее заказать. Недавно жаловались, что заказы временно не принимаются. Лучше уточните в отделении перед открытием депо.
Уже все наладили. Правда карта изготавливается довольно долго - две недели, но уже процесс наладили
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Flamingo
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