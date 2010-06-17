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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:12
tarasum Это они соврамши. Я на подогретой линии спросил ,25
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Дядя Дима
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:25
В прошлый четверг заказал кешбечную карту - вчера получил.
Оперативненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:13
Вкладчик1234 через депозит ..или как ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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