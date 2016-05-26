|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:25
В прошлый четверг заказал кешбечную карту - вчера получил.
Оперативненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:13
Вкладчик1234 через депозит ..или как ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|