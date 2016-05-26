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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1106110711081109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:12

tarasum Это они соврамши. Я на подогретой линии спросил ,25
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:25

В прошлый четверг заказал кешбечную карту - вчера получил.
Оперативненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:13

Вкладчик1234 через депозит ..или как ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 6993
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12

  -VICTOR- написав:через депозит ..или как ?

Через депозит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 6677
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4386 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
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  #<1 ... 1106110711081109
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