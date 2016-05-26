Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09

Искатель написав: 1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит?

Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании?

2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить.

3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни?

4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)? 1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит?Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании?2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить.3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни?4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?

1. Без депозита карта и не откроется. Так что "депозит вперёд". Я разместил через интернет, и пошёл оформлять. Работница немного напряглась, что я оформил не через неё. На что я ответил, что в онлайне выше процент. А она на своем планшете показала мне такую же ставку в офлайне. Так что если хотите получить "особую лояльность" - открывайте через менеджера. И тогда выбирайте помоложе, они лучше "выслуживаются". А старички "разжирели", и не хотят напрягаться)2. Я разместил на 6мес, и всё прошло без проблем3. У меня золотая бомж-голда заблочилась. Но неё и не жалко было, т.к. всё равно ей уже срок подходил4. Ещё не выводил